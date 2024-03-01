إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة 1 اذار 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.







= الموارد ترفع اربعة آلاف بحيرة أسماك متجاوزة في بغداد.. والامطار تنعش امال الزراعة بالموسم المقبل.



= استشهاد مقاتل واصابة اخرين بعملية تفتيش في الطارمية.. والقبض على متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود.



= العراق يدين مجزرة دوار النابلسي في غزة.. ويطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر = واشنطن تدعم جهود بغداد وأربيل بشأن اقتسام الإيرادات والموازنة،، وتدعو لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.= الموارد ترفع اربعة آلاف بحيرة أسماك متجاوزة في بغداد.. والامطار تنعش امال الزراعة بالموسم المقبل.= استشهاد مقاتل واصابة اخرين بعملية تفتيش في الطارمية.. والقبض على متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود.= العراق يدين مجزرة دوار النابلسي في غزة.. ويطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطينيشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا