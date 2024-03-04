الحكومة سحبت 450 قانونا ولم ترسلها الى البرلمان رغم اهميتها

سحبتها من البيت الشريعي ولم تُعِدها .. مجموعة قوانين يبلغ عددها قرابة اربعمئة وخمسين قانونا لدى الحكومة منذ نهاية عام الفين واثنين وعشرين وفقا لمصادر نيابية، لغرض اجراء التعديل عليها واخرى احاطتها الخلافات السياسية .



القوانين التي عادت الى مجلس الوزراء اغلبها تهم شرائح مختلفة من المجتمع لذلك تتطلب اعادة صياغتها بما يتلاءم وحاجة المواطن، وتاخر ارسالها الى البرلمان يضر بمصالح المواطنين .