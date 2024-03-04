غضب عارم في الشارع العراقي بسبب رواتب أعضاء مجلس النواب!

بمخصصات مالية كبيرة ورواتب تعادل عشرين موظفا من حملة الشهادات الجامعية، مجلس النواب يثير غضب الاوساط الشعبية بمخصصات اعضائه ويثقل كاهل الموازنة، سيما وان اداءه وصف بالضعيف نظرا لقلة القوانين التي شرعت خلال الفترة الماضية.لتفاصيل أكثر شاهد هذا التقرير من السومرية.