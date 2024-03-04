تعزيز الاجراءات الرقابية للسيطرة على اسعار اللحوم

بعد ارتفاعِ أسعارِ اللحومِ في محافظةِ صلاح الدين اوعزت الادارةُ المحليةُ للجهاتِ الرقابيةِ بمتابعةِ الاسعارِ منعاً لاستغلالِ المواطنين من قبلِ ضعافِ النفوسْ ، القصابون بينوا أن سوقَ الاغنامِ تشهدُ انخفاضا طفيفاً في أسعارِها بعد قرارِ استيرادِها من دولٍ اخرىتابعوا هذا التقرير من السومرية