نشرة السومرية.. ليل ذي قار يشتعل برصاص عشائري واعتقالات تطال عشرات المتورطين

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين 4 اذار 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

ليل ذي قار يشتعل برصاص عشائري ضحيته ضابط كبير .. واعتقالات تطال عشرات المتورطين



اتفاق قضائي تشريعي لحسم الاستحقاق الدستوري .. وزيدان يشرح في مدريد استقلال القضاء



الديمقراطي يعترض على الغاء كوتا المكونات .. والاتحاد الوطني يرفض هيمنة الحزب الواحد



اكوام الطين والنفايات تحاصر مستشفى ابو غريب .. وانتقادات شعبية للجهات الخدمية هنا

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