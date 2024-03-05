مراقبون: حالة الضعف التي يمر بها البرلمان تخلق صعوبة في نجاح الاستجوابات

خاص السومرية

مع عزم البرلمان التحرك لاجراء جملة استجوابات كجزء من العمل الرقابي البرلماني، يرى مراقبون أن حالة الضعف التي يمر بها مجلس النواب تجعل من الصعوبة تحقيق نتائج ايجابية لهذه الخطوات خاصة إذا ما أشر أن اغلب هذه الاستجوابات لا تكون دوافعها تحقيق مصلحة عامة.

