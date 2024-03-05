نشرة السومرية.. جدل مستمر بشأن رئاسة البرلمان وترجيحات بالانتخاب خلال الجلسة المقبلة

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الثلاثاء 5 اذار 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

استمرار الجدل بشأن منصب رئيس البرلمان.. وترجيحات بادراج الانتخاب على جدول اعمال الجلسة المقبلة.



زيادة مساحات الاراضي الزراعية في النجف بفعل الامطار.. وبغداد وانقرة تبحثان ملف المياه وضبط الحدود.



بعد معارك عشائرية.. اعتقال اكثر من مئة متهم بزعزعة الامن في ذي قار.. وتفكيك أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات.



الأونروا تكشف عن مخطط للكيان الصهيوني في غزة.. وتحذر اهالي القطاع: الأسوأ لم يأت بعد. نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى فيعبر البث المباشر