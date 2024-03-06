منصب رئيس البرلمان على جدول الأعمال قريبًا



بعد زيارة وفد نيابي الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا.. تزايدت الترجيحات بادراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان على جدول اعمال الجلسة المقبلة وذلك لعدم وجود امر ولائي صادر من المحكمة لايقاف الانتخاب.. فيما تنقسم القوى السنية فيما بينها بشأن الاغلبية التي يحق لها الظفر بالمنصب

هل سيتمّ الإسراع بإنتخاب الرئيس؟

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