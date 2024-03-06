كتل تلوح بتعديل قانون الانتخابات بعد تراجع حظوظها

عاد الحديث عن قانون الانتخابات وتعديله مرة اخرى، جملة اسباب دفعت القوى التقليدية لاعادة النظر بالقانون لكونه لم يتناسب مع تطلعاتها بحسب نواب.

ثلاثة تعديلات لقانون الانتخابات لم تكن كافية للقوى السياسية المتحكمة بالمشهد، فهي تناقش في الوقت الراهن اجراء تعديل رابع للقانون الامر الذي اثار تساؤلات الكثير حول اسباب تكرار التعديل .

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