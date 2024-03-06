النجف... المساحات الزراعية تتزايد لأول مرة منذ سنوات

لأول مرة منذ سنوات زادت مساحات الاراضي الزراعية في النجف بنسبة أعلى من السابق نتيجة الوفرة المائية التي خلفتها مياه الأمطار وكذلك التنسيق الفعال بين الدوائر المعنية





ولكن هل ستخزن المياه لموسم الصيف المقبل؟



تابع هذا التقرير مع طلال حسن



