الموظفون يطالبون بتعديل سلم الرواتب

خاص السومرية

رواتبهم قليلة لاتسد حاجاتهم اليومية مقارنة باقرانهم في دوائر الدولة الذين يتسلمون رواتب تزيد عنهم باضعاف، تعديل سلم الرواتب اصبح مطلبا أساسياً عند اصحاب الدرجات المتدنية



