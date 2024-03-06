قبيل شهر رمضان.. تراجع القوة الشرائية للمواطن والسبب؟



في كل عام ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحرص العوائل العراقية على إقتناء مستلزماتهم لموائدها الرمضانية، كعرف اعتادوا عليه منذ سنوات طويلة، إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي جعل القوة الشرائية له تتراجع مقارنةً بالمواسم الرمضانية السابقة.

فماذا يقول المواطنون والتجار؟

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