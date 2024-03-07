بدأ العد العكسي .. حوارات مكثفة لحسم منصب رئيس البرلمان

رجحت الاوساط النيابية حسم منصب رئيس البرلمان خلال الجلسات المقبلة، وسط حوارات مكثفة تجريها القوى السياسية فيما بينها لحسم هذا الملف الذي تأخر كثيرا.

فما هي التطورات بهذا الخصوص؟ وهل بات قريباً الموعد لإنتخاب الرئيس؟

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