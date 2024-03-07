غياب التوافق السياسي يقف حجر عثرة أمام حسم الملف

ثمةَ عددٌ ليس بالقليلِ من مشاريعِ القوانينِ المعطلةِ داخل اروقةِ مجلسِ النواب، وهو امرٌ ليس بالجديدْ كما يشيرُ البعضُ الا ان هذا التلكؤَ اُُشرَ منذ الدورةِ النيابيةِ الاولى بحسبِ برلمانيين.

فما الأسباب وهل من حلول؟

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