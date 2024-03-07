إقليم كردستان يحدد موعداً جديداً لانتخاباته البرلمانية

مع تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان، تترقب الاوساط الشعبية في الاقليم موعد اجراء الانتخابات التي ستتشكل على اثرها حكومة الاقليم الجديدة بعد اختيار ممثليهم في البرلمان، فيما تخلو الانتخابات هذه المرة من كوتا الاقليات.

متى هو موعد الإنتخابات؟ ومن سيكون الغائب في هذا العام؟

كل التفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية