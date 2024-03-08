توقف وتوطين.. أزمة رواتب موظفي اقليم كردستان

ازمة رواتب موظفي اقليم كردستان قاب قوسين او ادنى من الحسم .. وزراة المالية في بغداد تمنح مالية كردستان شهر اذار مدة لتوطين رواتب الموظفين كونها سوف تتوقف عن ارسال المستحقات يدويا.

فما الذي فعلته اللجنة المالية النيابية بهذا الخصوص؟

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