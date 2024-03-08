انسداد سياسي يخيم على حكومة صلاح الدين المحلية بعد مرور اكثر من شهر على عقد الجلسة الاولى ورفض رئيس الجمهورية المصادقة على المحافظ المنتخب.





اسماءُ عديدةٌ طُرحت لشغلِ المنصبِ لكن الخلافاتِ تحولُ دون تمريرِها، وسط مطالباتٍ بتدخلِ رئيسِ الوزراء لحلِ الأزمة.

للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير