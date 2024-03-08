فساد يدمر الصناعة المحلية ويسرح الاف العمال

تلفظ الصناعة المحلية في البلاد انفاسها الاخيرة نتيجة فساد وتهريب تشهدهما المنافذ الحدودية، ما سبب ركوداً غير مسبوق وتوقفاً بعدد من المعامل التي ستغلق ابوابها وتسرح العمال نتيجة هذا الامر





أين دور وزارة الصناعة؟ تساؤلات وضعها عمال امام طاولة الحكومة والنتيجة؟



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