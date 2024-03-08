ارتفاع أسعار السلع ينهك أهالي النجف

مع قرب شهر رمضان.. شهدت الأسواق المحلية في النجف ارتفاعاً في أسعار السلع والبضائع، ما انعكس سلبا على الأسر لاسيما أصحاب الدخل المحدود.





ويطالبُ الاهالي الحكومةَ بتفعيلِ الرقابةِ على الأسواقْ ان لم تتمكنْ من السيطرةِ على الأسعارِ جراء عدمِ استقرارِ الدولار



