= استمرار الجدل على مرشح رئاسة البرلمان.. والصديد يدعو لاختيار شخصية مستقلة لشغل المنصب.= التركمان يحذرون من فراغ سياسي وأمني في كركوك.. ومطالبات بابعاد المحافظين عن التدخلات الحزبية.= نزاهة البرلمان ترصد مخالفات وشبهات فساد بشركة توزيع المنتجات النفطية.. والاسيكودا يتسبب بتكدس الحاويات في ام قصر.= في يومها العالمي.. المرأة العراقية تكافح من اجل الحياة.. وتصنع من المعاناة اروع قصص النجاح.= في شهر رمضان المبارك .. السومرية تنفردُ بدورةٍ برامجية مميزة.. ترفيهٌ وسياسةٌ مع اضخم الاعمال الدرامية.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر