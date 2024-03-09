"جولة رمضانية" استكشافية وثقافية في مدينة اسطنبول في رمضان على السومرية

لن تحصر قناة السومرية تغطيتها الرمضانية هذا العام بالعراق فقط بل ستنتقل أيضاً إلى مدينة اسطنبول التركية مع الإعلامي "ايهاب العطية" الذي سيقدم برنامج "جولة رمضانية".



ويتضمن البرنامج جولات متنوعة بين الناس وفي شوارع المدينة يعرّف فيها المشاهدين على عادات وتقاليد السكان خصوصاً والأتراك عموماً. وأيضاً سيقابل العرب المتواجدين في اسطنبول ويكون لهم حصةٍ من الحلقات ليعبروا عن مشاعرهم وكيف يقضون هذا الشهر الفضيل ويتأقلمون من العادات الجديدة ويتعايشون معها. كما سيجول على أماكن دينية وتاريخية عديدة ليسلط الضوء على أهميتها وغناها. إلى جانب البزارات الرمضانية والشوارع المزينة والتي يُضاف إليها الرونق الرمضاني.

هي "جولة رمضانية" من نوعٍ آخر، استكشافية وثقافية وترفيهية، تتابعونها خلال شهر رمضان المبارك على شاشة السومرية.