فقرة انتخاب رئيس البرلمان تغيب عن جدول اعمال الجلسات

يستمر مجلس النواب بعقد جلساته الاعتيادية بجداول اعمال تخلو من فقرة انتخاب رئيس جديد له ، فيما تتفق الاوساط النيابية على ضرورة حسم هذا الملف

ما مصير إنتخاب رئيس البرلمان؟

التفاصيل في هذا التقرير