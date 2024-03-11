إرادات الكتل تعيق تشكيل مجلس الاتحاد

لا تزال الخلافات السياسية التي تتمحور حول مصالح الكتل تعيق تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي ارسل الى مجلس النواب في الدورات السابقة

لكن لم يتم اقراره حتى الان



فماذا قال الخبراء القانونيين بهذا الخصوص؟

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