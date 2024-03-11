صلاح الدين... تسعيرة ثابتة على اللحوم الحمراء

حددت السلطات الامنية في صلاح الدين تسعيرة للحوم الحمراء فرضتها على الجزارين،، فيما انتقد اصحاب محال القصابة ما وصفوه بغياب الدعم الحكومة وخاصة من وزارة الزراعة.





ماذا قال الجزارون لعدسة السومرية عن التسعيرة؟

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