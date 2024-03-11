بهدف المراقبة وضبط الأسعار.. اعتقال عدد من تجار المواشي في بغداد

شرعت وزارتا الداخلية والتجارة بحملة واسعة لمراقبة الاسعار ومحاسبة المخالفين في العاصمة بغداد اثمرت عن اعتقال عدد من تجار المواشي والقصابين المخالفين للاسعار .





ماذا يقول القصابون وتجار اللحوم الحمراء للسومرية؟ وإلى ماذا دعت الجهات الأمنية المواطنين؟



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