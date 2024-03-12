"من أين لك هذا".. دعوات لدعم جهود ملاحقة الفاسدين داخل وخارج العراق

اشادات كبيرة ودعوات لدعم جهود ملاحقة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة في وقت برزت مطالبات بتطبيق قانون من اين لك هذا.





إليكم طرق العمل على ملاحقة الفاسدين من هيئة النزاهة في هذا التقرير مع امير خفاجي



