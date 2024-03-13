البرلمان يتحرك لتعديل نظامه الداخلي وأين نقطة الخلاف بين الكتل؟

خاص السومرية

يقود البرلمان حراكا واجتماعات مكثفة لرسم خريطة تشريعية جديدة تتثمل باجراء بعض التعديلات على نظامه الداخلي،، في ظل تزايد الدعوات على ضرورة الإسراع في حسم اختيار رئيس للمجلس عبر الحوار والتوافقات.