مع حلول شهر رمضان.. ارتفاع مستمر لأسعار السلع في الموصل

شهدت مدينة الموصل ارتفاعا في أسعار السلع، ما سبب استياء المواطنين من سكان المدينة وخاصة الطبقة الفقيرة. في حين دعا موصليون الحكومة الى التحرك لمعالجة هذا الارتفاع وتشديد الرقابة على التجار





ماذا يقول المواطنون للسومرية؟ وكيف يقضون أيام الشهر افضيل؟



كل التفاصيل في هذا التقرير مع ايهاب الكاسر