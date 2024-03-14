واسط.. مطالبات بالاهتمام بالثروة الحيوانية

خاص السومرية

بعد ارتفاع مناسيب نهر دجلة في واسط نتيجة موجة الامطار والسيول، انتعشت تربية المواشي والابقار والجاموس في المحافظة، وهو ما دفع المربين الى مطالبة الحكومة بتوفير الاعلاف ودعم هذه الثروة المهمة .