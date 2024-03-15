وزير الخارجية يبحث مع الوفد التركي جملة ملفات امنية واقتصادية

خاص السومرية

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، التعاون بمجالات مكافحة الإرهاب والأمن والتعاون العسكري،، جاء ذلك خلال اجتماع عقده حسين مع الوفد التركي الذي وصل الى بغداد وضم كلا من فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية،، وتأتي الزيارة تمهيدا لزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نهاية الشهر المقبل