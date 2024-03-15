واسط.. جشع التجار يطغى على لجان مراقبة الاسعار

خاص السومرية

تشهد الاسواق المحلية في محافظة واسط ارتفاعا غير مسبوق في الاسعار على الرغم من تشكيل لجان رقابية ، فيما بين مراقبون ان اللجان الحكومية غير قادرة على انهاء جشع التجار



