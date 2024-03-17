محافظ الانبار السابق يكشف "سر" التنقلات السياسية بين القوى السنية

وقال فرحان في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الانبار وصلت الى ذروتها على مستوى الاعمار والاستقرار والامن في الوقت الحالي".وبين، أن "التنقلات السياسية بين أعضاء القوى السنية سببها الاغراءات المالية والمنصبية بالتالي ينتقل الشخص من كتلة الى كتلة أخرى".وكشف عن مفارقة بين حزبي البعث وتقدم، قائلاً: "في حزب البعث هنالك شعار نفذ ثم ناقش لكن في تقدم نفذ ولا تناقش".وأضاف، أن "المنطق السياسي يرفض الخصومة مع الجميع وأبلغت محمد الحلبوسي (رئيس حزب تقدم) بذلك لكنه خاصم الجميع".وحول قول الحلبوسي بأن سعر منزله لا يتجاوز سعر منزل مساحته 150 متراً في منطقة الحارثية ببغداد، قال فرحان، إن "قصر الحلبوسي يبلغ سعره أكثر من 7 مليارات دينار عراقي وهو بمواصفات فارهة ويضم داخله جامع ايضاً".وأكد، أنه "لا يوجد أي استهداف للسنة بقضية فتح ملفات النزاهة بمحافظة الانبار"، لافتاً إلى أنه "خلال السنوات من 2016 – 2020 كانت الانبار مهدمة وبالتالي الخطأ كان وارداً".وفيما يخص الإقليم، أكد أنه "لن يكون هناك إقليم في الانبار لأن الظروف غير مناسبة أولاً والمجتمع يرفض هذه الفكرة أصلا"، مردفاً: "إذا صارت البصرة أو الجنوب إقليم سنفكر في ذلك بعدها".وكشف المحافظ السابق أيضاً، عن أخطاء مجلس المحافظة الجديد، مشيراً إلى أن "المجلس أخطأ بإلغاء الاجازات الاستثمارية وهذا ليس من صلاحياته خاصة انه هنالك مشكلات في هذه الاجازات، كما أن قرار المدن الجديدة يريدها تحت اجندة تقدم.. المجلس تجاوز أيضاً على صلاحيات اتحادية".وكشف فرحان، عن أن "تقدم هو من تبنى عودة علي حاتم السليمان إلى الانبار"، منوهاً إلى ان "هنالك خلافات قوية بين سالم العيساوي ومحمد الحلبوسي وحاولت أن أصلح بينهم لكن لم أستطع".