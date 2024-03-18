النزاهة تعلن القبض على متورطين بسرقة مبالغ كبيرة بعد هروبهم خارج البلاد

من النجفِ الاشرفِ اعلنت هيئةُ النزاهةِ الاتحاديةْ القبضَ على مختلسين سرقوا ملياراتِ الدنانير وهربوا الى الخارجِ فيما اكدت تحركَها على ملفِ تزويرِ العقارات في عمومِ البلاد





فما هي أولى خطوات مجلس محافظة النجف للكشف عن السرقات والتزوير في هذا القرير؟