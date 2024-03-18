بغداديون يشكون ارتفاع سعر امبير المولدات

بسبب غياب الرقابة يستغل اصحاب المولدات الاهلية والحكومية حاجة المواطن من خلال رفع تسعيرة الامبير الى اكثر من خمسة عشر الف دينار امر اثار امتعاض وسخط الاوساط الشعبية.





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