البرلمان ينتظر جداول الموازنة.. غياب التخصيصات المالية يهدد المشاريع الاستثمارية

خاص السومرية

ثلاثة اشهر شارفت على الانتهاء وجداول الموازنة الثلاثية لم تصل الى البرلمان رغم ارتفاع سقف المطالب النيابية بذلك، وسط تحذيرات من توقف المشاريع الاستثمارية.