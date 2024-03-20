العراق يقرر ايقاف استيراد البنزين بداية 2025‎.. فيديو

وتستورد البلاد حاليا بين ثلاثين الى اربعين بالمئة من حاجتها الكهربائية والغازية من ايران، لكنها لا تزال تعاني من انقطاع بالتيار الكهربائي في الصيف ، بسبب ايقاف طهران امداداتها الكهربائية في العديد من الاوقات للضغط على بغداد، كونها تواجه صعوبة في دفع ثمن الواردات نتيجة العقوبات الاميركية المفروضة.وفي جانب متصل فان خطة الحكومة تركز على تقليص توريد المشتقات النفطية بشكل تدريجي، لتقليص الكلفة المادية سنويا بعد تجاوزها اربعة مليارات دولار، لتحدد موعدا اقصاه مطلع العام المقبل لايقاف استيراد البنزين من الخارج، عقب تشغيل اغلب مصافي التكرير واعادة تأهيل المدمر منها نتيجة الحروب، منها مصفاة كربلاء التي خفضت استيراد المشتقات بحدود سبعة ملايين لتر يوميا، فيما خفضت مصفاة البصرة بحدود ثلاثة ملايين لتر، اما بيجي التي تعمل بطاقة 150 الف برميل يوميا فستخفض بحدود ثلاثة ملايين لتر من البنزين عالي الاوكتايين.