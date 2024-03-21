محافظات ووزارات لم تستلم تخصيصاتها الكاملة من موازنة 2023

خاص السومرية

تعاني بعض المحافظات والوزارات من عدم اطلاق مستحقاتها المالية من موازنة عام الفين وثلاثة وعشرين رغم ان البلاد تمر بسنة مالية جديدة والاسباب تقف وراءها دوافع سياسية وفقا لنواب .



