للحد من ازمة السكن .. تحويل جنس بعض الأراضي من زراعية إلى سكنية في واسط

خاص السومرية

انتقد فلاحون في واسط تحويل جنس بعض الاراضي الزراعية الى سكنية، عادين ذلك تهديدا للزراعة.. فيما عد مختصون تلك الخطوة محاولة للحد من ازمة السكن.



