تأخير ارسال جداول الموازنة يؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع

خاص السومرية

لا تزال موازنة العام الحالي وجداولها في ادراج الحكومة ولم يتم ارسال التعديلات النهائية عليها الى البرلمان لغاية الآن، فيما يحذر مختصون من تاثيرات ذلك على مستوى تنفيذ المشاريع .



