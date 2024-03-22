العراق على أبواب إكمال الربط مع دول الخليج بتكلفة تصل إلى 228 مليون دولار

خاص السومرية

بعد قرب تفعيل الربط الكهربائي مع دول الخليج بالمرحلة الاولى، آمال جديدة تعقد على تحقيق تقدم في ملف الكهرباء في العراق، خصوصا بعد الربط مع تركيا وايران والان مع دول الخليج



