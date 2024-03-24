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ثلاث وزارات مقابل منصب الرئيس.. مقترح جديد لحسم رئاسة البرلمان
خاص السومرية
2024-03-24 | 09:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,053 مشاهدة
كشف عضو مجلس النواب، معين الكاظمي، عن مقترح جديد لحسم منصب رئاسة البرلمان.
وقال الكاظمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخلافات بين القوى السنية على منصب رئيس مجلس النواب ما تزال مستمرة، فرغبة السيادة والعزم بترشيح مرشحهم يقابلها إصرار من محمد الحلبوسي على تولي تقدم لرئاسة المجلس".
وأضاف، أن "الحلبوسي وصل إلى مرحلة طرح جميع نواب كتلة تقدم كمرشحين لمنصب رئاسة البرلمان على أن يختار الإطار التنسيقي واحداً منهم، لكن الإطار رفض ذلك حفاظاً على وحدة المكون السني".
وأشار الكاظمي، إلى "تقديم مقترح ينص على أن يكون مرشح رئاسة البرلمان من خارج حزب تقدم بينما يتم تعوض حزب الحلبوسي بـ3 وزارات تضاف إلى وزاراته".
وبين عضو مجلس النواب، أن "هذا الموضوع قيد البحث وهناك مفاوضات أجريت سابقاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر لكن لم يتم التوصل إلى حل".
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