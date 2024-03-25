زيارة السوداني لواشنطن .. تحذيرات ومطالبات بموقف موحد داعم للحكومة

بالتزامن مع الحديث الدائر عن زيارة السوداني الى واشنطن تؤكد اطراف عدة ضرورة تحرك القوى السياسية لدعم الموقف الحكومي عبر تحقيق موقف موحد يمكن أن يكون منطلقاً للمباحثات مع الجانب الامريكي.





فما هي التحذيرات والمطالبات بعد هذه الزيارة؟ تابعوا التقرير أعلاه