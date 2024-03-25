خلافات نيابية حول تعديل النظامِ الداخلي.. المصالح الحزبية تتزعمها

دعوات نيابية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان اغلبها تريد ان تكون المصالح الحزبية هي المتحكمة بالمؤسسة التشريعية رغم الحاجة الحقيقية الى اجراء تلك التعديلات.





ماذا يقول بعض النواب للسومرية عن تعديل النظام الداخلي للبرلمان؟ التفاصيل الكاملة في هذا التقرير