احتجاجات وتعليق للدوام .. موظفو كردستان ينتظرون اكتمال اجراءات التوطين

خاص السومرية

لاتزال اجراءات توطين رواتب موظفي اقليم كردستان متعثرة بسبب الخلافات.. الامر الذي دفع الموظفين الى تعليق الدوام والخروج باحتجاجات في مدن الاقليم للمطالبة بانهاء معاناتهم .



