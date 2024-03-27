السامرائي: رئاسة البرلمان استحقاق للمكون وتسمية "سنة الإطار" ادعاءات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
07:45 PM
الى
08:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اليوم.. المرور تعلن قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485109-638471612531732268.png
السامرائي: رئاسة البرلمان استحقاق للمكون وتسمية "سنة الإطار" ادعاءات
خاص السومرية
2024-03-27 | 17:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,187 مشاهدة
أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، أن الخلافات الشخصية هي من دفعت بعض أطراف المكون السني للفرح بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وفيما أكد أنه لم يكن يتمنى له الخروج بهذه الطريقة، أشار الى أن تسمية "سنة الإطار" ادعاءات والغاية منها التسقيط الإعلامي.
وقال السامرائي خلال حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تثبه فضائية السومرية، إن "هناك مجموعة أسماء عطلت جلسة انتخاب رئيس البرلمان والاخرين هم من أعطوا للمندلاوي الفرصة لرفع الجلسة، والخلافات الشخصية هي من دفعت بعض أطراف المكون السني للفرح بإقالة الحلبوسي، لكني لم أتمن له الخروج بهذه الطريقة لان المنصب للمكون السني وهو احد الرئاسات المهمة لكن نتيجة تراكم التصرفات الموجودة حدث الامر ونحترم قرارات المحكمة الاتحادية ونمتثل لها".
وأضاف، ان "تسمية (سنة الإطار) ادعاءات غير صحيحة والغاية منها التسقيط الإعلامي، وكل من أطلق التسمية اتفق مع الإطار قبلنا وتسلم مناصب وفي عام 2018 كل من شارك مع التحالف الثلاثي كان مع تحالف الإصلاح وترك تحالف البناء"، مبينا ان "حكومة السوداني موقفها من أي تدخل خارجي واضح والمجتمع الدولي غير منهاجه تجاه القوى السنية واصبح يتعامل مع المواقع السياسية أي مع الحكومة وليس الافراد وعلاقاتنا الخارجية لا نستخدمها في الداخل".
وكشف السامرائي عن "تعرضه لضغوطات خارجية كبيرة في وقت التحالف الثلاثي لكنه لم يمتثل لها"، لافتا الى ان "حكومة السوداني لا توجد بها صفقات لشراء الوزارات والمناصب وكان هناك طرح بأن من يحصل على منصب رئاسة البرلمان يتنازل عن الوزارات كاستحقاق انتخابي لكنه لم يطبق على ارض الواقع ووزارة الدفاع هي استحقاق تحالف العزم".
وتابع السامرائي، ان "الانتخابات المبكرة طرحت من قبل أكثر من طرف سياسي ولكن تطبيقها على الواقع ليس سهلا ويحتاج الى عدة عوامل ونحن لسنا مع هذه الخطوة وانما مع الاستقرار وتقديم خدمات ملموسة للمواطنين، لأننا لم نقدم لجمهورنا حتى نأتي بانتخابات مبكرة"، مؤكدا ان "بعض الأطراف السياسية تقف بطريق السوداني لعدم اكمال مهامه وبرنامجه الحكومي وننصح شركاؤنا السياسيين باستثمار الشخصية المختارة من قبل إدارة الدولة لان الكل يتحمل مسؤولية وجودها بهذا المنصب".
ودعا السامرائي القوى السياسية الى "ترك موضوع الانتخابات المبكرة والنظر الى التحديات الكبيرة مثل أسعار النفط والدولار والعلاقات الخارجية وحل مشكلة البرلمان وقانون العفو والمساءلة والعدالة والمغيبين وهذه هي القضايا الأساسية"، مبينا ان "الأرقام لا يمكن من خلالها اختيار شخصية رئيس الوزراء وانما بالتوافقات السياسية وأقرب مثال المالكي حصل على 102 مقعد لكنه لم يستطيع البقاء".
وأشار رئيس تحالف العزم الى ان "الحديث عن ولاية ثانية للسوداني مبكر جداً لأنه لم يطرح نفسه ولم ننته من تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، ونحن مع الولاية الثانية لأي رئيس وزراء لكي يحقق برنامجه ولكن هذا القرار لا يعود علينا فقط وانما للتحالفات السياسية وان يحظى المرشح بمقبولية كبيرة ودعم"، موضحاً انه "نحن مع توحيد الإطار التنسيقي ومع مشاركة كل القوى السياسية وغياب طرف حالة غير صحية مثل (التيار الصدري) وقائده السيد مقتدى الصدر الذي يعد عنوانا دينيا كبيرا، فضلا عن دوره المهم في الشرق الأوسط".
ولفت الى ان "المكون السني أكبر من ان يمثله شخص محدد، ولم يتعاطف أحد مع الجانب السني في اعطاء منصب لهم بعد سقوط النظام السابق ومن يقول مثل هكذا أمور غرضه سياسي وفيه جانب من التحدي لان السنة هم من رفضوا الاشتراك، وهو خطأ كبير المشاركة"، مستذكرا ان "علاقة النظام السابق بالسامرائيين لم تكن وطيدة بسبب عدم خضوعنا اليه لذلك وكانت هناك أكثر من حركة للانقلاب وتم اعدام الكثير من أبناء سامراء منهم 6 من عشيرتي آنذاك".
وبين ان "سامراء تعرضت لظلم كبير وابنائها تحملوا ثمن مواقفهم التي دافعوا بها بسبب ايمانهم بالقضايا الوطنية الأساسية ونحتاج الى مقومات كثيرة لكي تعود الى (سر من رأى)، ويجب الاهتمام بها لما تحتويه من مراقد دينية تخص جميع المسلمين واثار دخلت ضمن لوائح التراث وأيضا لكونها منطقة جغرافية مهمة واستثمارها للسياحة الدينية والاثرية".
واكمل السامرائي، ان "الكثير من الأطراف الإرهابية والدولية كانت لديهم عناية في اختيار الأماكن التي من خلالها يتم تفريق الشعب العراقي وحادثة انفجار المرقدين العسكريين كانت نتائجها وخيمة على العراقيين ولو كان التفجير في مكان اخر لما كان نفس التأثير".
وحول القضايا الداخلية في المدينة، اكد انها "تحظى بالأمان وقيد الاعمار لكن يجب حل بعض القضايا مثل الابتعاد عن العسكرة وارجاع الطابع المدني وبعض الإجراءات التي تنفذ على الداخلين الى المدينة"، مبينا انه "توجد بعض المشاكل في وجود سرايا السلام والحشد الشعبي لكننا لا نلجأ الى الاعلام بهذه القضايا وانما للجهات المعنية".
واكد ان "الإجراءات الأمنية من بعض القوى العسكرية في منع دخول الزائرين للمدينة أدت الى عدم وصول اغلب الاقضية الى المدينة، وقبل فترة تم اختطاف اشخاص من المدينة وبلغنا رئاسة الوزراء وتم اتخاذ إجراءات سريعة وهناك تعاون كبير بين القوة الماسكة للأرض في سامراء"، مضيفاً "الداخلية تسلمت الملف الأمني ونحن لا نريد ابعاد القوات الأمنية الأخرى عن المدينة ولكن ندعو الى ان تكون خارجها وتقليل التعقيد على المواطنين".
وبشأن قضية جرف الصخر، أشار السامرائي الى ان لها "ابعاد سياسية وجغرافية وامنية ونحن نتألم على عدم رجوع الأهالي الى منازلهم وهذا الملف طرح في إدارة الدولة ولكن يحتاج من القوى السنية بالتحديد متابعته لأنه من القضايا الأساسية والجميع يتحمل هذه المسؤولية".
وفي قضية اختيار رئيس البرلمان، بين السامرائي، انه "لا توجد عقبة لاختيار رئيس جديد للبرلمان وفي أي وقت يمكن وضع الفقرة ضمن جدول المجلس، لكن المواقف أصبحت واضحة والحل الأمثل هو الاستمرار بالتصويت لان تعديل النظام الداخلي سيذهب بنا الى مشاكل أخرى، والتقينا أكثر من مرة مع التحالفات السنية الأخرى، لكن لا يمكن حل قضية رئيس البرلمان بالأمنيات لأنها ليست قضية شخصية ويجب ان تكون الشخصية المرشحة محتوية للجميع وتحظى بمقبولية ولا تسبب مشاكل".
ونوه السامرائي، بأنه "لم أكن ضد شعلان الكريم واتفقت معه على ان الجولة الأولى هي التي لن أكون معه فيها فقط وتكلمت معه بقضية عدم الاعتراض على الانتداب الداخلي لان الغرض منه افتعال المشاكل ولو كان لدي موقف تجاهه لقاطعنا الجلسة انا ومن معي"، مردفا "لم أرشح لرئاسة البرلمان وليس لدينا عقد مع الأسماء المرشحة واذا كان الامر ذاهب باتجاه العيساوي فهو خيار موفق واذا كان لمحمود المشهداني فهو مرشحنا".
وتابع، ان "الظروف الحالية تختلف عن سابقتها ولا يمكن لسالم العيساوي ان يتشابه مع الحلبوسي إذا حصل على منصب الرئاسة ومعيارنا للشخصية ليست الخصومة وانما القدرة والامكانية والخبرة".
وبشأن قضية خروج التحالف الدولي، أكد انه "لا يمكن لتحالف العزم المضي وحده بمشروع قانون خروج قوات التحالف لان الحكومة هي من تحدد اولوياتنا في القضايا الدولية لما تعكسه على العراق اقتصاديا وسياسيا وامنيا والحكومة هي طرحت اتفاقات ثنائية ونحن خولناها وموقفنا مع رأي الحكومة".
وحول انتخابات مجالس المحافظات، أشار الى انه "حصلنا على 7 مقاعد في صلاح الدين لكن أحد مرشحينا تم استبعاده من قبل المساءلة والعدالة والغاء اصواته وكان الاتفاق للجماهير ونحن مع إعطاء الحق لهم واختار أبو مازن (بدر الفحل) لمنصب المحافظ ودعمنا خياره والمهمة امامه كبيرة جدا وعليه اثبات جدارته"، موضحا ان "التخصيص المالي الحالي للمحافظة غير كافي لاعمارها لوجود الكثير من المشاريع المستمرة وخطة كاملة للاعمار".
واختتم السامرائي أن "مشكلة الإقليم يجب حلها ومسعود بارزاني يغلب لغة الحوار وإنجاز المتعلقات مع بغداد، واما قضية الانتخابات فهو شأن خاص بحكومة أربيل ومن الصعب عدم المشاركة فيها والانسحاب من بغداد ليس حلا ابداً ويجب حل الخلافات الداخلية بين البيت الكردي".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
سياسة
خاص السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجلس الوزراء يصوت على إضافة عطلتين جديدتين
محليات
31.39%
08:56 | 2024-03-26
مجلس الوزراء يصوت على إضافة عطلتين جديدتين
08:56 | 2024-03-26
مجلس الوزراء يحدد مدة عطلة عيد الفطر
محليات
27.25%
08:37 | 2024-03-26
مجلس الوزراء يحدد مدة عطلة عيد الفطر
08:37 | 2024-03-26
سر انخفاض الدولار.. السوق الموازية فقدت زبائنها والاقبال على المنصة ارتفع 4 أضعاف
اقتصاد
23.05%
05:19 | 2024-03-26
سر انخفاض الدولار.. السوق الموازية فقدت زبائنها والاقبال على المنصة ارتفع 4 أضعاف
05:19 | 2024-03-26
لجنة النفط النيابية تفسر أسباب رفع أسعار البنزين المحسن
اقتصاد
18.3%
07:49 | 2024-03-27
لجنة النفط النيابية تفسر أسباب رفع أسعار البنزين المحسن
07:49 | 2024-03-27
المزيد
أحدث الحلقات
بالمختزل
مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-27
بالمختزل
مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-27
أغمض عينيك
أغمض عينيك ١٧ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-27
أغمض عينيك
أغمض عينيك ١٧ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-27
أحمر لو أسود
احمر لو اسود - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-27
أحمر لو أسود
احمر لو اسود - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-27
تل الراهب
الحلقة 17 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-27
تل الراهب
الحلقة 17 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-27
من كثر حبي لك
الحلقة ١٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-27
من كثر حبي لك
الحلقة ١٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-27
حديث رمضان 2024
غزوة بدر الكبرى - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-27
حديث رمضان 2024
غزوة بدر الكبرى - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-27
خل نتصالح
العيشة صعبة! - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-27
خل نتصالح
العيشة صعبة! - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-27
جولة رمضانية
حديقة السلاطين اسطنبول - الحلقة 12 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-27
جولة رمضانية
حديقة السلاطين اسطنبول - الحلقة 12 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-27
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 27-3-2024 | رمضان نون
08:00 | 2024-03-27
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 27-3-2024 | رمضان نون
08:00 | 2024-03-27
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-27
بالمختزل
مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-27
أغمض عينيك
أغمض عينيك ١٧ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-27
أغمض عينيك
أغمض عينيك ١٧ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-27
أحمر لو أسود
احمر لو اسود - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-27
أحمر لو أسود
احمر لو اسود - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-27
تل الراهب
الحلقة 17 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-27
تل الراهب
الحلقة 17 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-27
من كثر حبي لك
الحلقة ١٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-27
من كثر حبي لك
الحلقة ١٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-27
حديث رمضان 2024
غزوة بدر الكبرى - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-27
حديث رمضان 2024
غزوة بدر الكبرى - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-27
خل نتصالح
العيشة صعبة! - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-27
خل نتصالح
العيشة صعبة! - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-27
جولة رمضانية
حديقة السلاطين اسطنبول - الحلقة 12 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-27
جولة رمضانية
حديقة السلاطين اسطنبول - الحلقة 12 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-27
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 27-3-2024 | رمضان نون
08:00 | 2024-03-27
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 27-3-2024 | رمضان نون
08:00 | 2024-03-27
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف تواجهون جشع التجار في رمضان؟
ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.