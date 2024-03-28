فساد وزارة النقل.. نواب يعربون عن استغرابهم من صمت الوزير

يتساءل العديد من النواب والمراقبين عن موقف وزير النقل من الاحداث الاخيرة التي شهدتها جلسات مجلس النواب في ما يتعلق بالشركة العامة لموانئ العراق ومديرها العام وما رافقها من اتهامات بالفساد وهدر بالمال العام





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