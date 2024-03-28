الدينار العراقي.. بين الصراع مع قوة الدولار والحفاظ على قيمته النقدية في الأسواق

خاص السومرية

ما يقارب العام مر على القرار الحكومي بتغيير التعامل من الدولار الى الدينار العراقي في محاولة منها لإستقرار الوضع الأقتصادي في الأسواق، مع إجراءات صارمة بحق المخالفين لهذا القرار، إلا إن القوة الشرائية في الأسواق بقيت كما هي بسبب عدم استقرار اسعار صرف الدولار



