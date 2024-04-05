اربيل تعلن التوصل الى حل مناسب بشأن رواتب الموظفين

خاص السومرية

اعلنت حكومة اقليم كردستان توصلها الى حل لمسألة رواتب موظفيها التي تأزمت في الاونة الاخيرة لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن التوطين، فيما لم تعلن عن طبيعة الحل الذي توصلت اليه بغداد واربيل.



