تحركات صدرية توحي بعودة محتملة للتيار الى المشهد السياسي

خاص السومرية

مع التحركات الاخيرة للتيار الصدري والتي تمثلت بتوجيهات لاعادة التواصل مع القواعد الشعبية, تبرز التنبؤات باحتمالية عودة التيار للمشهد السياسي بقوة مجدداً, وهو ما ينذر بتغيرات يمكن أن تشهدها خريطة التأثير السياسي.



