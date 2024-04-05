لمواجهة أزمة الجفاف.. المباشرة بحملة لإزالة العوائق في قناة الثرثار بصلاح الدين

باشرت وزارة الموارد المائية برفع الترسبات الطينية وإزالة العوارض من قناة الثرثار الاروائية وتبطين بعض روافد الأنهر





تفاصيل طرق العمل على الحد من هدر المياه ومواجهة أزمة الجفاف يكشفها لنا المهندسين احمد عماد الدين وسفيان صالح في هذا التقرير عبر السومرية



